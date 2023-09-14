Одному из спидраннеров не потребовалось и трёх часов для достижения концовки. Достичь такой скорости удаётся благодаря различным лазейкам.

Фанаты космического RPG Starfield успели отличиться во многом: они разработали необычные модификации, а также начали устанавливать рекорды. К примеру, прохождение игры рассчитано на десятки часов, но геймеры стремятся завершить процесс как можно скорее. Один из спидраннеров смог дойти до концовки всего за 3 часа. Подобная скорость объясняется использованием багов и всевозможных лазеек.

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Поисками заняты все спидраннеры. Они стремятся обнаружить возможные «окошки» для ускорения прохождения до момента, пока не открыта таблица рекордов. Мероприятие запланировано на 20 сентября.

Один из шагов к установке рекордов – это определение того, как пройти квесты не пользуясь багами. Разработчики серьезно усложнили задачу спидраннерам, так как требуемые для сюжета предметы генерируются в различных точках.

Как только ключевой маршрут был выстроен, энтузиасты начали искать лазейки. Это могут быть баги или какие-то ошибки.

К примеру, игрок под ником Micrologist выяснил, что при прохождении от третьего лица нанесение удара позволяет совершить прыжок на большое расстояние, но пространство должно находиться в одном кадре. Также для этого необходимо заблокировать вражеские атаки.