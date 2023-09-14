По словам главы польского государства, для республики самую большую угрозу представляет сосед, у которого есть ядерное оружие.

Польское руководство пока не смогло добиться успехов в вопросе получения в собственное распоряжение ядерного вооружения. Подтверждением этого являются слова руководителя государства Анджея Дуды, участвовавшего в форуме в населенном пункте Крыница-Здруй.

С точки зрения польского лидера, республика находится в шатком положении, так как в распоряжении соседей имеются ядерные боеголовки.

реклама

Он подчеркивает, что Варшава не располагает данным типом вооружения. О том, будет ли оно в будущем, нельзя ничего сказать конкретно. Сейчас предвестников получения ядерного оружия нет. Дуда считает, что единственным гарантом выступает НАТО.

Ранее польское руководство сделало заявление о том, что планирует обратиться к иностранному альянсу с целью убеждения в предоставлении Варшаве ядерного вооружения. Сделать это предлагается в рамках программы о совместном применении боеголовок.

Джон Кирби, координирующий стратегические коммуникации в американском правительстве, не прокомментировал вопрос о том, ведут ли США и Варшава переговоры на данный предмет. При этом эксперт подчеркнул, что в Штатах не увидели со стороны России намерений использовать ядерное вооружение в рамках украинского кризиса.