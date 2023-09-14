ВСУ решили сосредоточить вблизи населенного пункта ударную группировку, чтобы нанести массированный удар по позициям ВС РФ.

Российские военнослужащие смогли сорвать попытку наступления сил ВСУ на населенный пункт Новоселовское, находящийся в ЛНР. Подробности были предоставлены РИА Новости отставным подполковником Андреем Марочко.

Он указал, что инцидент состоялся на купянском направлении. Украинские военнослужащие решили сосредоточить вблизи населенного пункта ударную группировку, чтобы нанести массированный удар по позициям ВС РФ.

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Сведения своевременно попали к российским командирам, которые отдали распоряжение на использование артиллерийских систем и авиации. Украинские военнослужащие тут же сорвались со своих позиций и разбрелись по округе. Прорыва оборонительных рубежей не произошло.

Ранее с представителями СМИ побеседовал бывший агент американских спецслужб Ларри Джонсон. Он считает, что контрнаступление подойдет к концу уже в октябре. Украине становится все сложнее поддерживать войска в боеспособном состоянии, а также присутствуют трудности с мобилизационным резервом.