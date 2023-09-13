Также на Западе выражают недовольство тем, что украинская сторона продолжает прибегать к советским тактикам, используя тяжелые артиллерийские обстрелы по площади, а не нанося точечные удары по дислокации противника.

Зарубежные чиновники не уверены, что украинское контрнаступление завершится успехом. Об этом стало известно из публикации издания The Economist, где приводится ссылка на множество опрошенных иностранных политиков.

Один из чиновников считает, что мероприятие сильно затянется. Борьба предстоит долгая. В публикации указывается, что политики скептически настроены к тому, что украинским военнослужащим удастся прорвать российскую линию обороны до зимы.

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К возможным причинам этого относят разное видение ситуации в Европе и в Киеве. На Западе считают, что Украине следовало быть более напористой, проводить масштабные операции, не обращая внимания на последствия и потери. В Киеве подчеркнули, что подобная стратегия моментально бы истощила мобилизационный ресурс государства, а проблема дефицита личного штата является одной из наиболее острейших.

Также на Западе выражают недовольство тем, что украинская сторона продолжает прибегать к советским тактикам, используя тяжелые артиллерийские обстрелы по площади, а не нанося точечные удары по дислокации противника. Такой подход, с точки зрения иностранных специалистов, является нерезультативной тратой ресурсов.

В Вашингтоне крайне обеспокоены таким расходом боеприпасов. Государственные резервы истощены, а процесс производства новых снарядов ещё не запущен. Если так и продолжится, страна останется с минимальным запасом боеприпасов, чего хватит лишь для обороны, но не для проведения наступательных операций.