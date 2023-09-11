Министр доехала до Киева ночным поездом из Польши, на вокзале её встретил немецкий посол Мартин Йегер. На текущий момент ничего не известно о графике Бербок.

Немецкий глава МИД Анналена Бербок внезапно посетила украинскую столицу. Об этом стало известно из публикации информационного агентства DPA.

Визит руководителя внешнеполитического ведомства скрывали по соображениям безопасности. Бербок прилетела в украинскую столицу уже утром понедельника. О графике прибывания и планах ничего не известно.

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Согласно информации издания, цель поездки заключается в демонстрации киевскому руководству дружественных намерений Берлина. Германия окажет полное содействие Украине сразу в ряде сфер, включая экономическую, гуманитарную и военную. Также Берлин предлагает помочь в реализации мероприятий, направленных на вскрытие фактов коррупции.

Ранее Бербок сделала заявление о том, что Германии необходимо ускорить принятие решения в отношении экспорта Киеву крылатых ракет Taurus с большой дальностью поражения. Политик подчеркнула, что для Украины военная поддержка является необходимой. От неё зависит будущее существование государства.

Также она утверждает, что Германии необходимо внести свой вклад в противовоздушную оборону, поставив ещё больше систем ПВО. Бербок резюмировала, что отсчет идёт на дни и правительству ФРГ нужно быстрее решиться на поставки.