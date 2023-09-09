С точки зрения немецкого канцлера Олафа Шольца, декларация, принятая во время встречи «Группы двадцати», является показателем успеха. Страны смогли прийти к единому решению в отношении украинского вопроса.

Представитель украинского МИД Олег Николенко раскритиковал декларацию, составленную в рамках встречи лидеров государств «Большой двадцатки». Документ был согласован во время проведения саммита в Нью-Дели.

Николенко выразил благодарность тем странам, которые хотели добавить в текст «сильные» формулировки. При этом он с критикой относится к решению государств, воздержавшихся от «резких» высказываний в адрес России.

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В аккаунте социальной сети Facebook представитель украинского МИД разместил часть документа, где подчеркнул, что в угоду Киева изменены отдельные формулировки. К примеру, он зачеркнул фразу о том, что может быть множество точек зрения в отношении нынешнего конфликта. Вместо этого он написал призыв «единогласно судить» РФ.

Николенко считает, что присутствие украинской стороны на саммите позволило бы лучше понять ситуацию. Политик уверен, что кризис нельзя коллективно обсуждать, если в разговоре не принимают участие представители Киева.

С точки зрения немецкого канцлера Олафа Шольца, декларация, принятая во время встречи «Группы двадцати», является показателем успеха. Страны смогли прийти к единому решению в отношении украинского вопроса.