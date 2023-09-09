Польше необходимо вынести урок из того, что Украина попала в ловушку, оказавшись в зависимости от частной компании. Об этом в беседе с порталом Onet.pl заявил полковник Петр Левандовски, комментируя информацию о том, что американский предприниматель Илон Маск фактически сорвал атаку ВСУ на Крым, отказавшись включать систему Starlink.

Польше необходимо учиться на примере Украины. Государство оказалось в ловушке, став зависимым от частной компании. С таким сообщением выступил польский полковник Петр Левандовский, беседуя с Onet.

Военный акцентирует внимание на том, что Илон Маск воспрепятствовал украинскому наступлению на Крым, так как отключил свою систему спутников Starlink.

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Некоторые утверждают, что польским военным необходимо взять в качестве примера украинскую армию, ей стиль ведения боя. Но полковник считает данное заявление чушью. Он указал на то, что армия государства не должна быть зависимой от решений частных организаций, во главе которых стоит всего один человек, имеющий собственные взгляды на происходящее.

Полковник подчеркнул, что при принятии решения Маск руководствовался лишь своими соображениями. С точки зрения Левандовского, если бы в распоряжении ВСУ была своя спутниковая система, то украинские военнослужащие не попали бы в такую ситуацию.

Ранее в СМИ утекла информация о том, что Илон Маск отключил ВСУ от Starlink. Это сделано намерено, чтобы украинские военнослужащие не могли атаковать российские корабли, используя навигационную систему. Решение было принято Маском после беседы с представителем РФ в Америке Анатолием Антоновым.

Сам бизнесмен выступил с официальным опровержением данного утверждения, заявив, что его спутниковая система и не функционировала вблизи Крымского полуострова. Владелец компании добавил, что со стороны Украины поступал экстренный запрос на включение сервиса на всем промежутке следования до Севастополя.