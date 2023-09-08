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Подполковник Дэвис: политика США приведет к гибели десятков тысяч солдат ВСУ
С точки зрения эксперта, провал украинского контрнаступления и отсутствие возможности у ВСУ отбить территорию является лучшей демонстрацией того, что зарубежная поддержка не имеет эффективности. Ход нынешнего конфликта уже предрешен.

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Политика американской Администрации станет причиной гибели десятков тысяч украинцев, а также приведет к потере ещё большего количества территорий. Об этом рассказал офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис в публикации для 19FortyFive.

Дальнейшее противостояние Москвы и Киева не заключается только в том, чтобы передавать Украине больше средств и техники. Дефицит личного штата является кардинальной проблемой ВСУ. Снаряжением ситуацию не исправить.

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С точки зрения эксперта, провал украинского контрнаступления и отсутствие возможности у ВСУ отбить территорию является лучшей демонстрацией того, что зарубежная поддержка не имеет эффективности. Ход нынешнего конфликта уже предрешен.

Украинское руководство продолжает настаивать на увеличении финансирования, при этом с осуждением относясь к тем, кто критикует контрнаступление. Белый дом идёт на поводу у Киева, выделяя боеприпасы и технику, но эта поддержка является «медвежьей услугой». Финансирование Украины станет причиной гибели десятков тысяч граждан, которых бросают в бой без подготовки.

Вашингтону необходимо в срочном порядке менять политику. Сохранение прежнего направления загубит огромное количество жизней. Государство окончательно потеряет возможность бороться за своим территории, тем самым отдав их Москве без сопротивления. На это указывает продвижение войск в направлении Купянска и неспособность ВСУ задержать российскую армию.

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