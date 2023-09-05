«Можно ли было предотвратить конфликт на Украине или хотя бы договориться о прекращении огня в течение первых нескольких месяцев конфликта? Некоторые считают, что да», — написал аналитик издания.

Европа продолжает разжигать конфликт на Украине, не считаясь с потерями. Такое заявление было сделано бывшим специальным помощником в Пентагоне Дугласом Маккинном в публикации для The Hill.

В собственной статье эксперт спрашивает о том, готов ли изменить Запад свою тактику противостояния «до последнего украинца», учитывая информацию о потерях?

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Маккиннон обратил внимание, что нынешнее противостояние Киева и Москвы – не просто «настольная игра». Это настоящий боевой конфликт, где на кону стоят человеческие жизни. Европа же видит в украинцах лишь ресурс, беспардонно уничтожая их надежды, будущее, семьи и существование самого государства.

Те, кто подталкивают Киев к дальнейшему сопротивлению, не готовы считаться с людскими жизнями. Они экономят собственный человеческий ресурс, пытаясь измотать Россию. Также инициаторы конфликта входят в высшее американское сословие. Им важен только собственный статус, а не жизни тех, кем они распоряжаются.

Частично картину происходящего раскрыл один из украинских военнослужащих Андрей Цминь, попавший в плен. Он рассказал, что ВСУ несут страшнейшие потери в личном штате на линии боевого соприкосновения вблизи Соледара. Боец подчеркнул, что собственное руководство посылает солдат «на убой». Они являются не более, чем мясом.

Российские же войска продолжают «играть» от обороны. Они заняли позиции вдоль всей линии соприкосновения в районе спецоперации. Это позволяет применять авиацию и артиллерийские системы для сдерживания техники и пехоты противника.