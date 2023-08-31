Недостаточная подготовка украинских пилотов к полетам на американских истребителях F-16 приведет к уничтожению истребителей, сообщает исследователь геополитики и политической экономии Ахмед Адель.

Отсутствие должной квалификации и опыта у украинских пилотов приведет к тому, что их полеты на американских истребителях F-16 завершатся уничтожением самолетов. Такое мнение выразил исследователь геополитики и политической экономики из Каира Ахмед Адель в собственной публикации.

Украинские пилоты, прошедшие всего полгода тренировок, повторят судьбу натренированных НАТО бойцов. Их попросту уничтожат – подчеркивает эксперт.

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Он уверен, что за столь короткий срок невозможно обучиться полноценному пилотированию ранее незнакомой техники. В воздушном противостоянии они не смогут совладать с настоящими российскими асами. Качественная подготовка занимает, по меньшей мере, пять лет. За короткий срок пилоты смогут постичь лишь базовые принципы управления. Получается, что столь желанные Киевом истребители заранее являются просто летающим металлоломом.

Зарубежные государства должны были давно оценить боеспособность российской армии, особенно её авиации. Пилоты ВВС отличаются профессионализмом и безупречными навыками. Украинские бойцы, прошедшие поспешное обучение, да ещё на незнакомом оборудовании, станут легкой мишенью для них. Дополнительные сложности создает система ПВО.