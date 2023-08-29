Как изменился бы фэнтезийный сериал, если на главные роли взяли комиков.

Премьера фэнтезийного драматического сериала прошла в 2011 году. Вышло 8 сезонов, съемки проводились в Великобритании, Мальте, Хорватии, Исландии и Марокко. Актеры, сыгравшие в «Игре престолов» стали еще популярнее, чем были. А что если бы в ней снимались комедийные звезды?

реклама

Бен Стиллер родился в семье комиков. Родители часто его брали на съемки, и ему нравилась творческая атмосфера. Бен стал актером, наиболее известные картины с его участием ─ «Невероятная жизнь Уолтера Митти», «Знакомство с родителями», «Семейка Тененбаум», «Знакомство с Факерами».

Джим Керри обрел популярность благодаря съемкам в «Маске». Но он снимался не только в комедийном жанре, зрителям нравятся его драматические роли. Несмотря на большой список киноработ, у него нет «Оскара».

Модель и актриса Кэмерон Диас была партнершей Джима Керри в комедии «Маска». Также она снималась в «Ангелах Чарли», «Очень плохая училка», «Другая женщина», «Отпуск по обмену» и «Ванильном небе».

Райан Рейнольдс играет в развлекательных фильмах и молодежных блокбастерах. Звезда «Короля вечеринок» и исполнитель роли Дэдпула тоже бы гармонично влился в коллектив актеров «Игры престолов».

Дженнифер Энистон прославилась благодаря роли Рэйчел Грин в телесериале «Друзья». Бывшая жена Брэда Питта построила успешную карьеру в Голливуде. В «Игре престолов» она могла бы заменить Лину Хиди и перевоплотиться в Серсею Ланнистер.