В Gears 5 были большие и открытые локации, однако полноценного открытого мира в предыдущей части шутера не было

Gears 6 – первая игра серии, где разработчики предоставят открытый мир. Заявление было сделано инсайдером.

В предыдущей части серии Gears 5 присутствовали большие локации, но их нельзя было назвать открытым миром. Имелись ограничения на действия и исследования.

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Ведущий подкаста XboxEra Podcast Ник Бейкер рассказал, что в новинке будет присутствовать полноценный открытый мир.

Большинство фанатов помнят, что в промежутках между миссиями геймерам дозволялось побродить по большим территориям, используя для этого скифф, но мир имел свои ограничения. Это были просто крупные куски карты. О том, как разработчики превратят линейный шутер в игру, имеющую открытый мир, информации нет.

Также инсайдер подчеркнул, что фанатам серии не стоит ожидать выхода новинки в ближайшее время. Разработка займет, по меньшей мере, год.