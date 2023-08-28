По словам эксперта, Белый дом оторван от реальности и не понимает реального положения дел. При этом именно США спровоцировали обострение украинского кризиса из-за стремления расширить НАТО.

США могут направить американские войска на Украину из-за успехов, достигнутых Россией в спецоперации. Такое заявление сделал бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор в собственном блоге на YouTube.

Украинские военнослужащие практически уничтожены, что ставит под угрозу не только контрнаступление, но и всю американскую операцию по нанесению стратегического поражения России. Чтобы предотвратить наихудший исход, Джо Байден может ввести американские войска.

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Эксперт подчеркнул, что подобный шаг обернется колоссальными последствиями для государства. Запасы Америки уже истощены, страна не обладает необходимым количеством боеприпасов, чтобы самостоятельно вести полноценные боевые действия.

Макгрегор уверен, что Белый Дом оторван от реальности, не понимая, что происходит на самом деле. Именно США являются причиной эскалации украинского конфликта, так как НАТО стремилось расшириться на восток.

В Вашингтоне серьезно недооценивали Россию, значительно преуменьшая её потенциал. Ожидалось, что маленькое государство под названием Украина доставит Москве большие неприятности… Но в реальности все оказалось иначе. Личного штата ВСУ почти не осталось, Зеленский загнан в ловушку, а российские войска продвигаются вглубь территории.