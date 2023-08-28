США планируют в течение следующих полутора-двух лет поставить на вооружение тысячи беспилотников, которые будут размещены на нескольких территориях для противостояния Китаю, заявила в понедельник заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс.

В планах США поставить на вооружение государства около тысячи беспилотных летательных аппаратов в течение следующих пары лет. Их разместят вдоль рубежей страны на случай нападения китайских сил. Заявление было сделано в понедельник заместителем руководителя Пентагона Кэтлин Хикс.

Америка готова сделать большую ставку на инновационную технику и уверена, что оправдает её. За следующие 24 месяца в оборону страны будут внедрены настраиваемые автономные системы. Их предварительное количество исчисляется тысячей, а может и больше. Пока проект находится на стадии согласования, но в его реализации не стоит сомневаться.

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Хикс подчеркнула, что данная программа реализуется в рамках проекта «Репликатор», нацеленного на противостояние массовому изготовлению китайских беспилотников. В МО США утверждают, что американские дроны будет сложнее сбить. Летательные аппараты будут направлены не на атаку, а на защиту от возможного вторжения.