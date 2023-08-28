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China Daily: дипломы китайских студентов могут аннулировать при использовании ИИ
Ранее СМИ сообщали, что 15 августа вступают в силу временные меры китайских властей по регулированию сервисов генеративного искусственного интеллекта.

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В Китае обсудили внедрение законопроекта, аннулирующего результаты экзаменов студентов, использовавших нейросети для написания своих выпускных работ. Им будет отказано в получении диплома. Такое заявление было сделано газетой China Daily.

ПК ВСНП в понедельник выдвинул на рассмотрение проект об отмене результатов, достигнутых студентами при написании выпускных работ с использованием ИИ. С точки зрения ведомства, ученики пользуются нечестными методами, полагаясь не на собственные знания, а на помощь нейросети. Студенту гарантированно откажут в выдаче документа о высшем образовании, если его работа будет содержать плагиат или искаженную информацию.

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Также решено аннулировать результаты лиц, выдающих себя за других людей при поступлении или попавшими в ВУЗ нелегальными способами. Тех, кто поступил под чужим именем, могут привлечь к уголовной ответственности.

Ранее СМИ стало известно, что 15 августа вступили в силу временные меры китайского руководства по регулированию сервисов ИИ. Согласно их содержанию, нейросети должны быть воплощением ключевых социалистических ценностей, не подвергать угрозе национальную безопасность, а также предоставлять исключительно правдивую информацию.

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#новости
Источник: chinadaily.com.cn
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