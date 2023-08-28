Поставки западными странами Киеву истребителей F-16 под давлением США приведут к затягиванию конфликта и ввергнут Европу в "пропасть ядерной войны", КНДР решительно осуждает эти поставки, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

Передача Западом истребителей F-16 является прямой эскалацией конфликта, а Европа приблизится к пропасти ядерного противостояния. Представители КНДР решительно выступают против подобных действий. Такое заявление было сделано Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК).

Местный Институт, занимающийся изучением международных вопросов, подчеркнул, что решение, принятое зарубежным государством под американским давлением, основано лишь на «слепом доверии». Передача Киеву авиации станет предпосылкой к нарушению спокойствия и безопасности в регионе, а конфликт продлится на несколько лет вперед.

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Решение, принятое Америкой, основывается лишь на антироссийских мерах фанатичных чиновников, обозленных вечным поражением украинских сил. США не готовы остановиться, признав провал собственной авантюры. При этом ситуация на линии боевого соприкосновения неизменна, Россия преобладает над Украиной во всех отраслях.

Поставка истребителей – это не «переломный шаг», а стратегический провал. Во-первых, российская авиация имеет куда большие возможности и перспективы. Во-вторых, противовоздушная оборона ВС РФ с легкостью уничтожит устаревшие модели истребителей.