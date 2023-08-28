Позднее Лунин уточнил, что разрушен производственный цех.

Руководитель областной военной администрации Дмитрий Лунин в собственном канале Telegram рассказал о повреждении промышленного предприятия, расположенного в Полтавской области. В своем сообщении он изложил подробности произошедшего.

Чиновник рассказал, что один из снарядов попал в промышленный объект. Итогом стало разрушение производственного цеха.

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Прошедшей ночью в большей части украинских регионов трубила воздушная тревога. Как стало позднее известно из местных СМИ, взрывы были не только в Полтавской области, но и Кривом Роге.

Российские военнослужащие ещё с октября прошлого года начали наносить удары по предприятиям и объектам, относящимся к энергетической отрасли. Согласно заявлению главы РФ Владимира Путина, первая ракетная атака была актом «возмездия» за происшествие, организованное украинскими спецслужбами на Крымском мосту.

После этого Россия нанесла целый ряд ударов по различным объектам, находящимся в Одессе, Николаеве и Ильичевске.