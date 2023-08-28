Как пишет издание, немецкие, голландские и датские офицеры, собравшиеся в Германии для обучения украинских военных, "не ожидали, что нехватка компетентных переводчиков станет главной проблемой".

Дефицит компетентных переводчиков – одна из трудностей, с которой столкнулись зарубежные инструкторы, обучая украинских военнослужащих. Подробности изложены в публикации газеты FT, приведшей ссылку на иностранных экспертов.

В статье указано, что офицеры из различных стран, включая Германию, Голландию и Данию, попросту не могут взаимодействовать с украинскими бойцами. Дефицит переводчиков оказался куда более значимой проблемой, чем предполагали.

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Издание процитировало слова нидерландского бригадного генерала Мартина Бонна. Он утверждает, что отсутствие переводчиков крайне усложняет процесс обучения. Также Бонн возглавляет учебную миссию ЕС, сформированную в ноябре прошлого года для тренировки украинских сил.

Киев и его зарубежные союзники предоставляют переводчиков, но те не могут справиться с задачей из-за ограниченного словарного запаса. Специалисты не владеют специфической военной или технической терминологией, ведь она отсутствует в повседневной жизни.