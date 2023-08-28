По словам бригадного генерала из Нидерландов Мартина Бонна, который является заместителем главы учебной миссии ЕС, сложный рельеф местности, изощренные методы электронной борьбы сил РФ и использование ими беспилотников - вот три проблемы, с которыми сталкиваются украинские войска на местах.

Зарубежные специалисты вынуждено признали, что Киев не сможет достичь прогресса в контрнаступлении по причине избыточных возможностей российской армии. Теперь инструкторы ищут способы, чтобы подготовить украинских военнослужащих к действиям в экстремальных условиях. Об этом написали в публикации газеты FT.

В статье указывается, что осознание недееспособности бойцов пришло как к иностранным инструкторам, так и к киевскому руководству. Долгожданное наступление обернулось полным провалом.

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Как утверждает нидерландский бригадный генерал Мартин Бонн, по совместительству являющийся руководителем учебной миссии ЕС, сложнейший ландшафт, наличие мощного РЭБ в распоряжении российских сил и применение дронов – ключевые проблемы, ожидающие украинских солдат на линии боевого соприкосновения.

Военный подчеркнул, что всё это создает множественные препятствия для ведения эффективного наступления. Зарубежным инструкторам только и остается, что разработать новую тактику обучения.