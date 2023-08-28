Москва также продолжает оставаться крупным поставщиком услуг по добыче, переработке, конверсии и обогащению урана для США, пишет издание.

Зарубежные страны находятся в прямой зависимости от экспорта российского урана. Об этом написали в статье информационного агентства Bloomberg.

Когда дело касается атомной энергии, корпорация «Росатом» по-прежнему находится на первом месте, поставляя всему миру ресурсы для работы АЭС. Около 50% глобального спроса удовлетворяется данной компанией.

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«Росатом» полностью контролирует экспортную цепочку, начиная добычей ресурса, заканчивая её передачей государству.

В статье указывается, что компания отображает геополитическую мощь Кремля.

В наибольшей зависимости находятся страны Восточной Европы. Даже Киев не сможет сейчас найти альтернативу российскому обогащенному урану. Для этого потребуется, по меньшей мере, десятилетие. Около 30% ресурса в Евросоюз поступает именно из РФ.

Москва сохраняет свою позицию крупнейшего поставщика услуг по различным операциям с ураном. Пусть США существенно зависят от ресурса, но государство уже приступило к наращиванию собственных производственных мощностей.

В четверг РИА Новости узнали, что Америка в первом полугодии приобрела у РФ около 416 тонн урана, что больше чем вдвое превышает показатели прошлого года. Покупка обошлась США в $696,5 млн.