Инцидент, по данным газеты, произошел 25 августа. Взлом системы безопасности обездвижил сразу две ветки.

В польском районе Щецине хакеры устроили незабываемый день местным жителям. Они на время парализовали движение транспорта, включили российский гимн и часть выступления президента Владимира Путина. Подробности произошедшего изложены в материалах газеты Wyborcza.

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Общественный транспорт остановился пятничным вечером. Хакеры, взломав железнодорожные частоты, транслировали сигнал об аварийной остановке поездов. Пока представители структуры разбирались в ситуации, виновники прецедента включили российский гимн, а также фрагмент речи Владимира Путина.

В результате взлома системы безопасности было обездвижено сразу несколько веток. Представителям железнодорожной службы ничего не оставалось, кроме как прибегнуть к помощи правоохранительных органов. Только после этого система была приведена в работоспособный вид. На данный момент личности хакеров неизвестны. Местные правоохранительные органы ведут их поиски, но пока отсутствуют даже зацепки по делу.

Ранее произошел другой прецедент с российским гимном. В чешском кафе Cotton Club официанты включили его украинским посетителям, которые вели себя наглым образом, требуя «выключить русские песни».