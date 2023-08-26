Эксперт отметил, что одной из инициатив в рамках нового состава БРИКС могла бы стать, например, совместная разработка собственных технологий сжижения газа и производства необходимого оборудования.

Расширение БРИКС станет прочной основой для развития сотрудничества на газовом рынке. Государства будут взаимодействовать в различных отраслях, включая технологическую и промышленную. Перед странами открываются перспективы продвижения собственных разработок или создания принципиально новых механизмов. С таким заявлением выступил старший консультант компании «Имплемента» Иван Тимонин.

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Саммит БРИКС, завершившийся в Йоханнесбурге, прошел с неожиданными успехами. Уже в следующем году экономический союз пополнится новыми государствами, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Аргентину, Иран и Эфиопию. По предварительным данным, статус «членов» страны могут получить уже с первого дня 2024 года.

Газовый рынок претерпит множественные изменения. Во-первых, государства укрепят торговые отношения. Во-вторых, они начнут сотрудничество в технологической и инвестиционной отраслях. Уже сейчас Египет, ОАЭ и РФ являются крупнейшими поставщиками СПГ в мире. В будущем присоединиться к отрасли планирует и Иран.