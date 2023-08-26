Служба безопасности Украины предъявила обвинение в незаконной хозяйственной деятельности владельцу одного из ведущих агрохолдингов Запорожской области - по версии следствия, он наладил экспорт украинского зерна в Россию через бердянский порт.

СБУ обвинила одного из владельцев ключевых агрохолдингов Запорожской области в нелегальной деятельности. В ходе следствия было установлено, что предприниматель отправлял украинское зерно в Россию, используя для этих целей бердянский порт.

СБУ длительное время собирала доказательства, прежде чем выдвинуть обвинение. Предпринимателя подозревают в оптовых поставках зерновых культур, выращиваемых компаниями фигуранта на территории Запорожской области, находящейся под контролем российской стороны.

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Бизнесмену, как минимум, грозит лишение свободы. Ему инкриминируют осуществление хозяйственной деятельности вместе с РФ. Подозреваемого задержали в украинской столице, куда тот переехал на новое место жительства, покинув Бердянск.

Размещение в Киеве не помешало бизнесмену продолжать вести дела. Напротив, его переезд был направлен на отведение внимания от своей персоны. Предприниматель смог наладить удаленную торговлю. Как стало известно следователям, собранная агропродукция, включая пшеницу, вывозилась на территорию РФ через бердянский порт.

В нынешних реалиях бизнесмена не ждет ничего хорошего. Он уже взят под стражу, а результаты разбирательства станут известны позднее.