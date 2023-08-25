Ранее Трамп прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в штате.

Стартапы бывают разными. Сын бывшего американского президента Дональда Трампа начал продавать мерч с изображением тюремной фотографии отца.

Ранее Трамп был доставлен в тюрьму штата Джорджия, где происходило рассмотрение дела о «рэкетирстве». Бывшего главу США обвиняют в том, что он злоупотреблял полномочиями, чтобы изменить результаты выборов в 2020 году. Трампа сфотографировали во время задержания, после чего его магшот был распространен офисом шерифа округа Фултон.

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Сын бывшего американского президента заявил, что прибыль, полученная от продажи, пойдет не в его «карман», а будет направлена в фонд правовой защиты, чтобы уберечь невиновных от того безумия, что ныне творится в политической сфере государства.

Уже сейчас можно сделать заказ футболок, кружек и постеров, содержащих тюремное фото Трампа.

Бывший американский руководитель находится под арестом около 30 минут. Его отпустили под внесенный залог, размер которого составил $200 000.

Это уже не первый раз, когда Дональду Трампу предъявляют обвинение. Политического деятеля четырежды вызывали в суд. Каждый раз для разбирательства используются новые факты, но по итогу доказать вину экс-президента не представляется возможным.