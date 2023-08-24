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jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Экс-разведчик Риттер: Украину ждет участь Японии
По его словам, Россия в отличии от НАТО имеет дело с реальностью, которая заключается в том, что Украина капитулирует.

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Украина будет вынуждена капитулировать. Её ожидает участь Японии по итогам Второй мировой войны. Такое заявление было сделано бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером.

Он оставил комментарий к посту украинского лидера Владимира Зеленского в социальной сети X, в котором последний сделал заявление, что Киев не намеревается торговать своими гражданами и государственной территорией.

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Риттер подчеркнул, что инициаторами сделки является НАТО. Россия же и вовсе не ведет торгов.

С точки зрения военного эксперта, Москва взаимодействует исключительно с реальными фактами. Украине предстоит капитуляция. Зеленскому необходимо инициировать переговоры, пока не стало слишком поздно.

Риттер, комментируя пост в социальной сети, приложил снимок Токийского залива, сделанный 2 сентября 1945 года. Он считает, что это будущее Украины.

В Кремле неоднократно подчеркнули, что со стороны Киева отсутствуют предпосылки к переходу ситуации в мирное русло. Москва желает выполнить цели спецоперации. Сейчас этого возможно достичь исключительно военным путем.

При этом в Кремле выражают готовность к переговорам, если от Киева последует соответствующая инициатива.

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#новости
Источник: twitter.com
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