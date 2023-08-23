С ее помощью можно будет приобрести модификации не только для PC-версии, но и для консолей

В Starfield ожидается введение валюты, позволяющей приобретать моды. Она предназначается для покупки модификаций и на компьютеры, и на консоли.

Сведения предоставлены журналистами портала TrueAchievements. Как утверждают представители СМИ, пользовательское соглашение Starfield содержит упоминание внутриигровой валюты Creation Credits. Её главная цель – это приобретение модификаций на платформе, предоставленной компанией разработчиком.

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Данная площадка, именуемая Creation Club, была открыта ещё 6 лет назад. С её помощью можно установить моды как на компьютер, так и на консоли. На данный момент там присутствует контент только для двух проектов – четвертый Fallout и пятый Скайрим. Официальных сообщений о том, будет ли присутствовать внутриигровая валюта в космическом экшене, не поступало.

Релиз проекта ожидается в сентябре нынешнего года. Игра выйдет только на двух платформах – компьютере и консолях Xbox двух последних серий. Обладатели самого дорогого издания смогут ознакомиться с новинкой на 5 дней раньше остальных геймеров.