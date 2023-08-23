Если Вашингтон продолжит упираться и не захочет заключать мирный договор, россияне возьмут под контроль всю Украину и разместят огромную армию у границ НАТО, спрогнозировал Макгрегор.

Российская армия пересечет всю Украину, дойдя до западных рубежей, если США и НАТО не инициируют мирные переговоры. С таким заявлением выступил бывший советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, беседуя с журналистом Такером Карлсоном.

Военный эксперт подчеркнул, что Европа столкнулась с полной неудачей во всем, чего желала достичь на Украине. Сейчас Западу необходимо прекратить продвижение российской армии, найдя точку соглашения. И условия прекращения боевых действий будут определяться отнюдь не Америкой. Но переговоры следует начать, пока ситуация не стала неконтролируемой.

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Если Вашингтон продолжит упираться, отказываясь идти «на мировую», российская армия пройдет по всей Украине, дойдя до западных регионов. Там они разместят своих бойцов буквально на пороге НАТО. Макгрегор подчеркивает, что Америка получит строго обратный результат тому, что рассчитывала иметь.

Ранее с заявлением выступил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он в очередной раз подчеркнул, что Киев не намерен иметь ничего общего с Москвой в реалиях конфликта. Мирные переговоры возможны только на условиях Украины и при отводе российских войск.