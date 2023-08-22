По информации издания со ссылкой на документы из архива, в одном из электронных писем, которые были отправлены “Роберту Питерсу”, было вложение с информацией о запланированном на май 2016 года телефонном разговоре между Байденом и экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Нынешний руководитель Белого дома Джо Байден пользовался псевдонимами, когда занимал пост вице-президента, чтобы скрыть коррупционные схемы своего семейства. Об этом написали в публикации консервативного издания Federalist.

Ранее один из представителей Комитета, осуществляющего надзор за действиями политиков, Джеймс Комер, обратился к устаревшим данным. Он запросил в национальном архиве рабочую переписку Байдена без редакции. В документации содержатся данные об использовании нынешним американским главой псевдонима «Роберт Питерс».

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В издании привели ссылку на архивный документ. В нем рассказывается, что в мае 2016 между Байденом и украинским лидером Петром Порошенко состоится телефонный разговор. В копии упоминается единственная личность – Хантер Байден.

Для чего американскому главе потребовался псевдоним, чтобы отправить эти данные своему сыну? Также неизвестно, зачем Байден сообщал родным о столь важных телефонных беседах.

Автор статьи подчеркнул, что и так известно, для чего бывшему вице-премьеру потребовалось использовать различные псевдонимы. Семейство Байдена глубоко погрязло в коррупции, при этом финансовые махинации особо не скрывались.