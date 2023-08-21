Перед этим на телеканале Al Arabia рассказали, что в субботу Нигер посетила делегация ЭКОВАС, чтобы провести переговоры с мятежниками. В ходе беседы не удалось найти компромисс для решения нынешней ситуации. Дипломаты покидают страну.

Руководитель правящего в Нигере «Национального совета по защите отечества» (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани, ведя переговоры с ЭКОВАС, заявил, что Франция хочет напасть на страну. Об этом написано в публикации информационного агентства Ассошиэйтед Пресс.

Перед этим на телеканале Al Arabia рассказали, что в субботу Нигер посетила делегация ЭКОВАС, чтобы провести переговоры с мятежниками. В ходе беседы не удалось найти компромисс для решения нынешней ситуации. Дипломаты покидают страну.

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Тчиани неоднократно утверждал, что Франция, имеющая в собственном распоряжении 1 500 военных, хочет напасть на государство. Об этом агентству стало известно от одного из чиновников, не пожелавшего раскрыть личность.

Тчиани, как нынешний представитель руководства, обратился к ЭКОВАС с требованием отмены санкций. Но ему нечего предложить взамен. Военные извинились за проявленное в адрес сообщества неуважение, но отказались передать бразды правления легитимному президенту.

Мятеж начался ещё в конце июля. Президент Нигера Мохамед Базума был взят под стражу, а местные военные захватили власть. Иностранное сообщество, а также организация ЭКОВАС, отнеслись к перевороту с осуждением.