Передача США данного вида вооружения Украине может стать причиной гуманитарного кризиса.

Руководитель МО КНР Ли Шанфу побывал на одном из объектов белорусских ВС. Во время своего визита он заявил, что не поддерживает идею отправки Америкой кассетных боеприпасов, так как это может стать причиной гуманитарного кризиса. Инициатива нашла противников даже среди союзников Вашингтона. Об этом рассказал Валерий Ревенко, оказывающий полное содействие в организации встречи. Подробности визита были изложены в публикации в социальных сетях.

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Ли Шанфу посетил Белоруссию 17 августа. В ходе визита он переговорил с руководителем местного военного ведомства, а также побеседовал с президентом РБ Александром Лукашенко. Китайский министр будет находиться в государстве ещё один день.

Переговоры – не единственная цель визита Ли Шанфу. Он также побывает на некоторых белорусских военных объектах, принадлежащих ВС РБ.

Министр обороны КНР посетит столицу артиллерии Белоруссии – город Осиповичи. Об этом рассказал Ревенко. Согласно его данным, Ли Шанфу с осуждением высказался в адрес американского руководства. Передача кассетных боеприпасов, а также их последующее применение Украиной, может спровоцировать гуманитарный кризис. Это идёт вразрез с мировой политикой.