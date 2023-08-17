А это является лучшим подтверждением расистской сущности нынешнего руководства Латвии.

Латвийские пограничники неоднократно демонстрировали чрезмерную жестокость в отношении мигрантов, что является лучшим подтверждением расистской сущности нынешнего руководства Латвии. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российское дипломатическое ведомство обратило внимание на доклад, предоставленный Европейским комитетом на тему предотвращения пыток. В нем детально описывается системная практика жестокого, порой бесчеловечного обращения с мигрантами, пытающимися заехать в Латвию.

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Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала данный доклад. Она подчеркивает, что такое отношение является наглядным примером расистской сущности нынешнего руководства государства.

Захарова утверждает, что Латвия унаследовала идеи нацизма, продолжая совершать данные преступления даже сегодня. К мигрантам не проявляют и толики гуманности, относя к людям «второго сорта».