В моменте цена сентябрьских фьючерсов на газ с исполнением 15 числа превышала $465,72 (+18,89%) за м3.

Биржевая стоимость газа в Европе резко подскочила на этой неделе, зафиксировано повышение на 18% . Предпосылками к этому стала сильная жара, а также перспектива сокращения экспорта СПГ. Об этом указано в информации биржи ICE. Нынешняя стоимость ресурса находится в пределах $450.

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Также присутствует риск того, что поставки австралийского СПГ будут нарушены. Местные рабочие уже неоднократно предупреждали о возможных забастовках.

Перед этим в СМИ сделал заявление руководитель отдела газовой аналитики ICIS Том Марцек-Мансер. Он утверждает, что забастовки могут негативно повлиять на ситуацию с ресурсом во всем мире.

Пусть австралийский СПГ редко поставляется в Европу, но прекращение или приостановка экспорта спровоцирует «эффект домино». Азиатские покупатели, не получившие должное количество ресурса, вынужденно уведут грузы из Европы.

Недавно прозвучало утверждение о том, что в Европе сохранится риск нехватки газа до 2027 года.