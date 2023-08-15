Нежелание Берлина отправлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus связано со стремлением канцлера Германии Олафа Шольца договориться с Россией по Украине. Об этом в интервью изданию Bild сообщил депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Ретген.

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь попал под «прицел» общественного негодования. Его обвиняют в том, что он желает мирных переговоров с Россией, а также хочет договориться с ней по украинскому вопросу, поэтому и затягивает с принятием решения о передаче Киеву крылатых ракет Taurus. С подобным заявлением выступил депутат бундестага от ХДС Норберт Ретген, беседуя с журналистами издания Bild.

Политик подчеркнул, что Шольц не хочет ставить перед собой цель в виде поддержки украинского контрнаступления. Это противоречит его собственным мотивам. То, что он отказывается поддержать Киев и ВСУ, демонстрирует лишь глубокий внутриполитический расчет.

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Парламентарий выдвинул ряд обвинений в адрес руководителя немецкого правительства. В частности, он указывает на отсутствие действий, целенаправленное оттягивание принятия решений, а также скрытое стремление «подтолкнуть Украину к инициации переговоров с РФ».

Перед этим обозреватель Тор Барфус также высказался в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. Эксперт считает, что его бездействие наносит ущерб не только Украине, но и Германии. Он подчеркнул, что Шольц слишком часто пользовался собственным страхом «эскалации», чтобы оправдать свою нерешительность.