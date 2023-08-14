Концерн "Калашников" испытал в зоне спецоперации новую систему разведки "Квазимачта", сообщил президент компании Алан Лушников.

Во время форума «Армия-2023» представили инновационную систему наблюдения, названную «Квазимачта». Она разрабатывалась исключительно для военных. Комплекс успешно прошел ряд государственных испытаний и задействован в зоне СВО. Подробности предоставлены руководителем концерна «Калашников» Аланом Лушниковым.

БПЛА «Квазиматча» успела показать себя только с лучших сторон в зоне СВО. Российские военные, использовавшие систему наблюдения, оставили множество положительных отзывов.

реклама

«Квазимачта» – это базовый квадрокоптер, который соединяют с землей посредством стандартного кабеля. Он обеспечивает питание аппарата и выступает в роли проводника информации. У системы отсутствует радиоканал, но это является преимуществом. Беспилотник невозможно подавить средствами РЭБ. «Квазимачта» может длительное время находиться в воздухе, не приземляясь для зарядки.

Лушников рассказал, что концерн «Калашников» перешел к активной разработке и производству беспилотников. Итогом кропотливой работы стала система наблюдения.

«Квазиматчу» разрабатывали на базе БПЛА «Помощник-2». Он является подъемной платформой, поднимаясь на высоту порядка 100 м. На своём борту аппарат может нести посылку весом в 2 кг.