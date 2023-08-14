Бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс опубликовал на своей странице Х (бывший Twitter) видеоролик с речью Меркулиса. На видеозаписи тот заявляет, что США игнорировали опасения российской стороны в вопросе европейской безопасности.

Американский бизнесмен Илон Маск выразил солидарность с позицией британского аналитика Александра Меркуриса. Он также считает, что контрнаступление украинской армии провалилось.

Дэвид Сакс, являющийся крупным инвестором и бизнесменом, опубликовал в собственном аккаунте социальной сети X видеоролик, на котором выступает Меркулис. Аналитик заявил, что США попросту проигнорировали опасения России в вопросе европейской безопасности.

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Провал украинского контрнаступления – это очередной рубеж. США, пользуясь возможностью, могли бы самостоятельно инициировать переговоры, но что мы видим? Американское руководство желает продолжить бойню, разрабатывая план новой операции на следующий год – подчеркивает Меркулис.

Аналитик уверен, что США не желает пойти по пути компромисса и мира. Дорога конфликта куда привычнее и проще.

Илон Маск согласился с мнением британского специалиста. В ответ на публикацию он написал единственное слово – «Точно».