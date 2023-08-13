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Welt: Шольц вредит Украине, затягивая поставки ракет Taurus
"Долгие колебания и размышления Шольца наносят вред не только Украине, которой срочно нужно больше оружия для защиты своей страны и своего народа", - пишет СМИ.

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Обозреватель издания Welt Тор Барфус считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц наносит вред и Берлину, и Киеву, откладывая решение о передаче ракет Taurus.

Длительные размышления политика крайне вредны для Украины. Киев испытывает срочную необходимость в вооружении, чтобы защитить собственное государство и народ. Шольц, откладывая решение, в первую очередь подрывает доверие к своей персоне.

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Барфус сравнил его с мальчиком-пастухом, постоянно кричащим «волк». Шольц неоднократно прикрывался собственным страхом «эскалации», оправдываясь за медлительность в решениях.

Журналист подчеркивает, что Taurus не смогут повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновение. Это всего лишь ещё один вид боеприпасов, которым Украина будет «пытаться» переломить ход конфликта.

Ранее новостной портал T-online, ссылаясь на немецкое руководство, выпустил публикации, где указывалось, что Берлин в ближайшее время даст свой ответ по отправке ракет на Украину.

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