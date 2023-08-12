Сразу же после задержания граждан, пытающихся нелегально пересечь границу им вручают повестки. Причём стало известно, что таких «мобилизованных» стараются отправить на передовую фактически без подготовки. Процесс занимает максимум 1-2 недели.

Украинские СМИ подняли крайне щекотливый вопрос. Появляется все больше публикаций на тему принудительной отправки мужчин призывного возраста на линию боевого соприкосновения. В статьях затрагивают именно лиц, пытающихся покинуть страну, чтобы не вступать в ряды украинской армии.

Нелегальное пересечение рубежей – дорогое удовольствие. Стоимость варьируется в пределах $5 тысяч.

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«Зайцы», попавшиеся на границе, тут же получают на руки повестку. В СМИ утекла информация о том, что мобилизованных подобным образом отправляют воевать без снабжения и обучения, посылая как можно ближе к линии соприкосновения.

Весь курс тренировок заключается в отстреле пары магазинов на полигоне и краткой сводке. После чего мобилизованный отправляется на Запорожское направление или ближе к территориям ДНР и ЛНР.

Как утверждают источники, резко возросли поставки «счастливцев» на купянское и краснолиманское направления. Руководств ВСУ пытается укрепить оборону в этих местах, так как российская армия чаще всего проводит собственно наступление именно здесь. Как итог – бойцы ВС РФ берут мобилизованных в плен, либо же они сами сдаются, чтобы сохранить свою жизнь.

Эксперты подчеркивают, что у таких солдат отсутствует мотивация. Собственная жизнь им дороже показного героизма.