Нейросеть превратила гиков-учёных в миленьких деток

Комедийный сериал о друзьях-ученых выходил с 2008 по 2019 годы. За это время было выпущено 12 сезонов, состоящих из 279 серий. Главные герои живут в Калифорнии, их жизнь сильно меняется после встречи с официанткой и начинающей актрисой Пенни.

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Шелдон Ли Купер с детства увлекается наукой. Он стал гениальным ученым, но у физика нет социальных навыков, поэтому ему с большим трудом дается общение с другими людьми.

Физик-экспериментатор Леонард Лики Хофстедтер ─ сосед Купера. Он получил докторскую степень в 24 года. В детстве его мать-психолог проводила эксперименты над его поведением, и он вырос неуверенным в себе. Шелдон ругает его за ограниченность научных интересов.

Астрофизик Раджеш Рамаян Кутраппали родился в богатой семье. По окончании школы переехал из Индии в США. Но он настолько не уверен в себе, что долгое время не мог разговаривать с женщинами, и это затрудняло его жизнь.

Инженер Говард Джоэл Воловиц считает себя дамским угодником, но у него завышенная самооценка. В отличие от своих друзей у него нет докторской степени, и он живет с матерью. Одним из его ярких достижений является полет в космос.