Как отметил Стивен Брайан в статье для издания Asia Times, Украина во время контрнаступления не смогла достичь существенного прорыва.

В публикации издания Asia Times указывается, что НАТО испытывают трудности с обороной в Прибалтике. Как показал украинский конфликт, иностранное вооружение является малоэффективным, особенно при наличии технологического перевеса у оппонента.

В материале подчеркивается, что ВСУ продолжают терпеть поражение, несмотря на обильные поставки зарубежного вооружения. Чем это обернется для НАТО? Сложностями с удержанием обороны в Прибалтике и Восточной Европе.

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Ранее своё мнение выразил американский политолог Джон Миршаймер. Он считает, что Запад оказывает на Киев серьезное давление, заставляя продолжать контрнаступление. Европа не желает признавать поражение, поэтому жаждет продолжения конфликта.

Если же украинские силы не смогут достичь каких-либо результатов до конца этого года, иностранные государства отвернутся от Киева – утверждает Миршаймер.