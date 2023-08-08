В конце августа активисты и волонтеры проведут на озере Лох-Несс в Шотландии крупнейшие за 50 лет поиски мифического существа, которое в народе именуется Лох-Несским чудовищем.

Ближе к концу лета шотландские активисты и волонтеры устроят «охоту на чудовищ». Огромное собрание людей попытается отыскать местную легенду – существо, обитаемое в озере Лох-Несс.

Предыдущие крупные поиски прошли полвека назад. Ими занималось Бюро исследований Лох-Несса. Но в прошлый раз не было нынешней технической составляющей, поэтому мероприятие закончилось безуспешно.

реклама

В этот раз активисты будут использовать современное оснащение. Люди задействуют дроны с инфракрасными камерами, а также гидрофон, улавливающий малейшие необычные звуки под водой.

Добровольцы, вошедшие в состав поисковых отрядов, разместятся на безопасных смотровых точках, увеличивая охват территории. Это уже не первый раз, когда люди пытаются отыскать следы Лох-Несского чудовища.

В 2019 году группа ученых взяла из озера несколько проб ДНК, но исследователям так и не удалось подтвердить наличие уникального существа. Они подчеркнули, что все это время «монстрами» могли быть гигантские угри.