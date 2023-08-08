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Ближе к концу лета шотландские активисты и волонтеры устроят «охоту на чудовищ». Огромное собрание людей попытается отыскать местную легенду – существо, обитаемое в озере Лох-Несс.
Предыдущие крупные поиски прошли полвека назад. Ими занималось Бюро исследований Лох-Несса. Но в прошлый раз не было нынешней технической составляющей, поэтому мероприятие закончилось безуспешно.
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В этот раз активисты будут использовать современное оснащение. Люди задействуют дроны с инфракрасными камерами, а также гидрофон, улавливающий малейшие необычные звуки под водой.
Добровольцы, вошедшие в состав поисковых отрядов, разместятся на безопасных смотровых точках, увеличивая охват территории. Это уже не первый раз, когда люди пытаются отыскать следы Лох-Несского чудовища.
В 2019 году группа ученых взяла из озера несколько проб ДНК, но исследователям так и не удалось подтвердить наличие уникального существа. Они подчеркнули, что все это время «монстрами» могли быть гигантские угри.