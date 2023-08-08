В материале отмечается, что этот дрон легко уничтожает бронетехнику, несмотря на свои малые размеры, а украинские артиллеристы особенно не любят российский беспилотник за высокую маневренность. "Ланцеты" исключают возможность "легкой защиты".

ВСУ неоднократно обозначали наибольшие угрозы со стороны российской армии и наибольшей опасностью бойцы считают БПЛА «Ланцет». Об этом написали в британском издании The Telegraph.

Журналисты побеседовали с одним из бойцов ВСУ, который рассказал, что в распоряжении ВС РФ очень много «Ланцетов». БПЛА являются грозным орудием, активно используемым российскими войсками. Украинские силы не могут что-либо противопоставить из-за отсутствия подобных беспилотников.

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В материале указано, что дрон легко справляется с бронированными машинами. Пусть БПЛА и имеет скромные габариты, но его мощности хватает для нанесения критических повреждений БМП или даже танку. Украинские артиллеристы не любят беспилотник из-за его высокой маневренности.

Ранее в августе состоялась встреча российского лидера Владимира Путина и главы «Ростеха» Сергей Чемезова. Президент передал поручение об увеличении выпуска БПЛА «Куб» и «Ланцет». Специалисты предприятия уже приступили к выполнению задачи.