По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, за последние четыре месяца произошло практически полное разрушение системы воздушной обороны Украины, и теперь самолеты Вооруженных сил России могут летать без проблем, и украинская сторона «никак не может на это ответить».

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что российская армия уничтожила украинское ПВО. Это стало причиной потери множества бойцов ВСУ.

Специалист утверждает, что за четыре месяца украинская военная инфраструктура была полностью разрушена. Под удар попали и системы ПВО. Теперь ВС РФ контролируют всё воздушное пространство. Украинские силы не в состоянии что-либо противопоставить российской авиации.

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Эксперт подчеркнул, что у Америки и НАТО также отсутствуют способы выравнивая ситуации.

Джонсон рассказал и про ПВО Patriot. Киев возлагал на системы большие надежды, но они оказались бессильны перед российской авиацией и крылатыми ракетами.

Полное доминирование в воздухе – одна из причин, почему ВСУ несут столь значительные потери. К примеру, российская армия активно использует разведывательных дронов для поиска замаскированных позиций украинских сил, а после наносит по ним артиллерийские удары благодаря полученным координатам.