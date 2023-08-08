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СМИ: в 2023 году россияне стали покупать видеокарты на 50% чаще, чем в предыдущем
Это произошло на фоне снижения средней стоимости графических ускорителей и падения интереса к ним со стороны майнеров.

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В этом году жители России стали чаще приобретать видеокарты. Аналитики объясняют увеличение продаж, прежде всего, снижением средней стоимости и падением интереса со стороны криптодобытчиков.

По статистике за первую половину 2023 года продажи видеокарт в стране увеличились на 50%, если сравнивать со статистикой за аналогичный период прошлого года. На это указывают данные аналитиков «F+ tech | Марвел».

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Так, к середине текущего года российскими ритейлерами было продано почти 544 000 видеокарт. При этом средняя стоимость графических ускорителей снизилась на более 35% в сравнении с 2022 годом. Согласно официальным данным до июля прошлого года в РФ каждый месяц продавали примерно 60 000 видеокарт. В 2023 году показатель увеличен до 90-100 000 штук.

Спрос на видеокарты повысился, так как их средняя стоимость стала ниже по сравнению с первой половиной 2022 года с 50 000 рублей до 32 000 рублей. В «Ситилинке» средняя цена графических ускорителей упала до 30 000 рублей, а в объединенной сети «М.Видео-Эльдорадо» — до 25 тысяч рублей.

Эксперты считают, что падение цены видеокарт связано со снижением интереса к майнингу. Графические ускорители стали реже покупать, поэтому их стоимость уменьшилась. Если бы существовал большой спрос на товары, вряд ли цены бы стали дешевле. По статистике на середину нынешнего года жители России стали чаще всего покупать Gigabyte — 23,5% от общей доли, Palit — 22,7% и MSI — 19%.

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