ВСУ начали 4 июня контрнаступление на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросив в бой подразделения, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.

Провалившееся контрнаступление ВСУ показало, насколько НАТО уязвимо перед войсками «равного по силе» оппонента. Об этом рассказали в издании Newsweek.

Аналитик Дэвис Элиссон подметил, что бойцы альянса не принимали участия в подобных конфликтах. Чаще всего оппоненты были слабее, не имея технологического преимущества. Но в случае с Россией все пошло иначе.

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В предыдущих войнах американцы быстро брали под контроль воздушное пространство, к примеру, в том же Персидском заливе или Ираке. Авиация становилась залогом победы с самого начала.

Контроль над небом – излюбленная стратегия НАТО, которая дала трещину на украинском фронте. Альянс, столкнувшийся с равной по силе мощи, оказался беспомощным, не имея альтернативного способа ведения боевых действий.

Контрнаступление ВСУ началось ещё 4 июня. Украинские силы пошли в атаку сразу на нескольких направлениях, но были отброшены от российских оборонительных рубежей, а на отдельных участках бойцам даже не удалось приблизиться к установленным границам.