Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
jackhalloween9 За пост начислено вознаграждение
Ghostrunner 2 получит субтитры на русском и украинском языках
У игры по-прежнему нет точной даты выхода, но релиз намечен на 2023 год.

реклама

Ghostrunner вышедший в 2020 году стал примером отличного инди шутера с красивой графикой и динамичным геймплеем. Поэтому неудивительно, что студия One More Level решила делать вторую часть, которая должна выйти уже в этом году. А совсем недавно один из разработчиков в твиттере поделился информацией какие языки будут поддерживаться в Ghostrunner 2.

реклама

В сообщении говориться, что сиквел получит на релизе текстовую поддержку русского, немецкого, украинского и других языков. При этом озвучка на какие либо языки кроме английского не планируется.

В комментариях к твиту пользователи из украины активно благодарят студию за добавление их языка.

Напомним, что действия Ghostrunner 2 будут разворачиваться спустя год после окончания истории первой части. В продолжении появятся миссии на мотоцикле и локация-хаб, в которой игрок сможет отдыхать в перерывах между заданиями.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#игры #новости #ghostrunner #ghostrunner 2
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В МИД заявили о способности России купировать все угрозы в Черном море
В России с помощью нейросети разработали дрон-спасатель с автономной навигацией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Коваленко: повреждения российских кораблей 4 августа влияет не только на ситуацию в Черном море
23
13 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС были подняты в воздух 5-6 августа
4
The Times: Великобритания непублично передала Украине высокоточные ракеты AIM-132 ASRAAM
4
Солнечные панели для спутников с увеличенным сроком службы в космосе созданы в Австралии
+
Солнечная буря впервые обрушилась на Землю, Луну и Марс одновременно
1
ВСУ используют самоходную гаубицу AS-90 — одно из самых мощных орудий в текущем военном конфликте
9
В пресс-службе группы Вагнера опровергли слухи переброски музыкантов в Нигер на борту Ил-76
2
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
5
Американский эсминец-невидимку Zumwalt вооружат гиперзвуковыми ракетами
11
МИД Украины после четвёртого за неделю ракетного обстрела страны попросил запад передать F-16
+
Афганским футболисткам удалось спастись от талибов благодаря WhatsApp
3
На Украине модернизировали советские самолеты для использования Storm Shadow
2
«Вагнеровцы» показали золотоносную шахту в Буркина-Фасо – видео добычи золотой руды
+
В МИД Венгрии заявили, что страна не может обойтись без российского газа
3
The Times: Зимой прошлого года Киев был на грани эвакуации, но один воздушный бой всё решил
6
Associated Press: ЧВК «Вагнер» уже в Нигере – страна готовится к военной интервенции из Франции
1
Бойцы батальона Восток отмечают, что у ВСУ не осталось советских артиллерийских боеприпасов
+
Истребитель Су-30 подняли после обнаружения БПЛА Reaper ВВС США над Черным морем
+
«Калибры» запутали украинскую ПВО, «Кинжалы» нанесли удар, а Герань 2 поставила жирную точку
6
Financial Times: Украинский удар по Новороссийску вызовет недовольство США
+

Популярные статьи

Первый и единственный: Су-47 "Беркут" - самый концептуальный российский истребитель
7
Россия применяет новое поколение РСЗО в спецоперации – что представляет собой "Торнадо-С"
8
Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
8
Цветы с доставкой: БПЛА-камикадзе "Герань-2" обходят ПВО и наносят удары в тыл ВСУ - подробности
9
"Будущее, которого не было" - ВВС США показали все варианты супербомбардировщика B-70 Valkyrie ч.2
4
Как в России воспримут изоляцию российского интернета от глобальной мировой сети
28
Почему на протяжении 10 лет я выбираю карты NVIDIA
135
Актеры в Голливуде не зря боялись искусственного интеллекта
8
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
81
LLVMpipe проблема современных дистрибутивов Linux: Поломали что работало
7

Сейчас обсуждают

fynjy_2005
12:09
Очевидных манипуляций не было. Даже до смешного - почти все внутренние тесты потом согласуются с обзорами от других изданий, блогеров
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
fynjy_2005
12:08
да я тоже сменил видео на 3080 посмотреть распиаренный RTX. красивенько. Но вот я выкрутил все настройки в Division 2, а там тоже красивенько. Тень есть, отражения норм...И только в киберпанке разница...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Серж Диезз
12:07
плакат наверное на шее носишь, "у меня срузен, и не потому что я дурак, я "умный" на самом деле, особенно для мамки"
Xeon с Алиэкспресс, мой опыт
Serezhka
12:06
Он не ох..ел, он простой бизнесмен, если за эту цену покупают и ещё просят, то снижать резона нет, поэтому нужен сильный конкурент, а лучше два.
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Serezhka
12:05
К сожалению цены сейчас такие, и виноват в этом не Хуанг, а сраные майнеры в своё время. Цены опускаются, но очень медленно, это всегда так происходит - во время гона растут как на дрожжах, а вот отка...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Lubitel 32
12:04
Твоя правда проходя на 6800XT все CoD c 2015 по текущий день заметил что никакие 1080 даже ti не могли их тащить без снижения разрешения, масштаба рендера(древний DLSS) или качества текстур. Та же бед...
Radeon RX 5600 XT в 2023 году - ТОП за свои деньги
OgoGoLog
12:04
Всё ок. Кто меряет ЗП в баксах или евро отстал от жизни. Ты посчитай сколько в США за страховки и жильё с этих 60-100 платит, скольку у них кило мяса стоит, сколько бензин, а потом бегай с "разоблачен...
Курс доллара на Мосбирже превысил 97 рублей впервые с 25 марта прошлого года
fynjy_2005
12:03
Убого не понимать этого. Когда есть монополизация и есть возможность давления - манипуляции мнением пользователем просты. Яркий пример 2000-2005 гг., когда у АМД процессоры были лучше, шустрее и стили...
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
Вячеслав Власов
11:59
А что с ресурсом перезаписи у... HDD?
SSD или HDD: что лучше использовать для бэкапов и архивов
Блэк Гоку
11:58
А дизы то за что, тупорылые уёбки
Как в России воспримут изоляцию российского интернета от глобальной мировой сети
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем