У игры по-прежнему нет точной даты выхода, но релиз намечен на 2023 год.

Ghostrunner вышедший в 2020 году стал примером отличного инди шутера с красивой графикой и динамичным геймплеем. Поэтому неудивительно, что студия One More Level решила делать вторую часть, которая должна выйти уже в этом году. А совсем недавно один из разработчиков в твиттере поделился информацией какие языки будут поддерживаться в Ghostrunner 2.

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В сообщении говориться, что сиквел получит на релизе текстовую поддержку русского, немецкого, украинского и других языков. При этом озвучка на какие либо языки кроме английского не планируется.

В комментариях к твиту пользователи из украины активно благодарят студию за добавление их языка.

Напомним, что действия Ghostrunner 2 будут разворачиваться спустя год после окончания истории первой части. В продолжении появятся миссии на мотоцикле и локация-хаб, в которой игрок сможет отдыхать в перерывах между заданиями.