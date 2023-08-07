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Михаил Подоляк, занимающий пост советника руководителя офиса президента Украины, отметил, что руководство России неверно воспринимает перспективы в нынешнем конфликте.
Политик подчеркнул, что Москва слишком «переоценивает» себя. Из-за этого вести конструктивный диалог с представителями российской власти не представляется возможным.
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Подоляк утверждает, что Киев найдет способ принудить Москву соблюдать нормы международного права.
Контрнаступление будет продолжаться – подчеркивает Подоляк. Киев поставил перед собой несколько целей, которые требуется выполнить. Во-первых, Украина желает вернуть территории, принудить Россию соблюдать нормы международного права и «вырвать» финансовую компенсацию за разрушения. После этого Киев будет готов к переговорам.
С точки зрения чиновника, переубедить нынешнее российское руководство сможет только ухудшение ситуации на ЛБС.
Подоляк подчеркнул, что Россия заняла часть территорий, вписав их в свою Конституцию. При этом граждане данных территорий самостоятельно отказываются от украинского гражданства и меняют документы на российские.