Как заявил телеканалу сенатор от штата Аляска Дэн Салливан, учения РФ и США проходили вблизи юго-западного побережья Аляски, в них участвовало 11 кораблей.

Несколько дней назад военно-морские силы Китайской Народной Республики и Российской Федерации совместно отработали боевые учения по выслеживанию и уничтожению подлодки потенциального противника в водах Берингового моря. Расположение кораблей потенциальных противников США в близи территории Аляски стали причиной беспокойства министерства обороны.

Телеканал Fox News приводит слова сенатора от штата Аляска Дэна Салливана, который заявил, что подобные "беспрецедентные по масштабу" учения вблизи границ Соединенных Штатов могут служить угрозой для страны.

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Салливан ссылаясь на внутренние источники в министерстве обороны рассказал, что когда военные корабли Москвы и Пекина приблизились южному берегу штата Аляска, министерство обороны США тут же направили к ним четыре эсминца. Корабли должны были отвести военные лодки КНР и России подальше от границ США.

По словам Салливана, этот инцидент послужил доказательством наступления новой эры "авторитарной агрессии". Когда страны лишь косвенно могут демонстрировать свои силы. Ранее по поводу ВМФ России высказался Александр Коваленко, заявив,что повреждения российских кораблей 4 августа влияет не только на ситуацию в Черном море но и на сухопутную зону боевых действий.