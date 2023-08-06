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Коваленко: повреждения российских кораблей 4 августа влияет не только на ситуацию в Черном море
Но и на сухопутную зону боевых действий

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Украинские силы вновь атаковали российский флот, в этот раз нанеся ему незначительные повреждения. Под удар попал корабль «Оленегорский горняк». Судно получило пробоину, но угрозы затопления нет. Корабль успешно отбуксировали к пирсу, где приступили к восстановительным работам.

Но с украинской стороны начали поступать «победоносные» заявления. К примеру, Александр Коваленко, обозревающий новости, выразил собственную позицию в отношении повреждения российских кораблей.

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Он подчеркнул, что нанесение ударов по кораблям РФ является предпосылкой к перестановке сил в Черном море. Уже сейчас повреждены два судна, пусть они не были потоплены. Но прогресс есть.

Украина пытается «запугать» ВМФ РФ, заставить отвести флот обратно, освободив тем самым свои порты. Все это происходит из-за выхода России из зерновой сделки, являющейся критически важной для Киева.

При этом российские силы ещё не потопили ни одного корабля, украинская сторона же приступила к активным действиям, пытаясь «отправить на дно» судна РФ.

Коваленко дал собственные комментарии по поводу гражданского танкера. Он считает атаку на него обоснованной и целесообразной. На борту судна присутствовали горюче-смазочные материалы, попадающие под санкции. Удар по танкеру является попыткой Украины нанести экономический ущерб РФ.

С точки зрения обозревателя, любые гражданские судна, принадлежащие России, не будут ходить по данному маршруту просто так. Они транспортируют материалы, попадающие в списки санкций, и делают это «втихую».

Со стороны России не поступало никаких заявлений по данному поводу. В ведомствах лишь подчеркнули, что танкер, а также судно «Оленегорский горняк» были выведены из строя в результате атаки украинской стороной. Оба корабля остались на плаву, сейчас проводятся восстановительные работы. Пострадавшие и жертвы отсутствуют.

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#россия #всу #чёрное море
Источник: unian.net
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