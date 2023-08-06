Этот стиль получил распространение на рубеже XIX-XX веков. Основная идея художественного направления заключается в поиске гармонии искусства. От изображений веет эстетикой, персонажи поттерианы еще никогда не выглядели так утонченно.

История Гарри Поттера покорила читателей и зрителей в разных странах. Самый знаменитый студент Хогвартса является положительным персонажем. Он пережил много трудностей, но не озлобился, а остался открытым и доброжелательным.

Альбус Дамблдор является образцом несокрушимой мудрости. Его все знают в Хогвартсе. Мнение профессора пользуется авторитетом. Несмотря на это, он привык работать один.

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Северусу Снейпу отведена важная роль в поттериане. За ним закрепилась слава загадочного персонажа. Сначала кажется, что он с первого взгляда невзлюбил Гарри Поттера. Однако, когда Снейп пытался украсть философский камень, выяснилось, что он хотел спасти Поттера.

Хагрида когда-то исключили из Хогвартса по ложному обвинению, но ему разрешили остаться в школе лесничим. Затем он начал преподавать. Хагрид стал другом Гарри и помог ему адаптироваться в новом мире.

Лорд Волан де Морт обладал большой силой и держал в страхе волшебный мир. Все знают, что имя злодея не принято произносить вслух. Он расправился с родителями Гарри Поттера и охотился за ним.