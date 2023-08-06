«Кто же знал, что для обеспечения успеха Украине США должны были сформировать бригаду с газонокосилками? Это настолько нелепо», — рассмеялся Джонсон после вопроса ведущего программы Dialogue Works.

Минные поля и беспилотники – не единственные противники ВСУ в данном контрнаступлении. Согласно заявлению разведки МО Великобритании, к трудностям можно причислить… кусты и траву. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон практически высмеял данное сообщение во время своего интервью.

Специалист подчеркнул, что Киеву требовалось выделять не военную помощь, а отряд, «вооруженный» газонокосилками. Заявление британской разведки он считает нелепым, о чем прямо заявил в интервью.

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Джонсона удивило подобное сообщение от британских военных. До этого аналитик считал их компетентными специалистами, но теперь сомневается в их профессиональной пригодности.

Ещё 3 августа МО Великобритании, приведя ссылку на информацию, полученную военной разведкой, заявило, что ВСУ продвигаются медленно из-за кустов и маленьких деревьев.





В ведомстве подчеркнули, что сельскохозяйственная деятельность в данном регионе давно не осуществляется, поэтому земли поросли высокой травой, затрудняющей продвижение.